«ذا إيكنوميك تايمز»: الإمارات رابع أكبر مستثمر في الهند

المصدر: دبي - نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت صحيفة «ذا إيكنوميك تايمز» الهندية بأن الإمارات صعدت إلى المركز الرابع كأكبر مستثمر في الهند خلال السنة المالية 2022 - 2023، مقارنة بالمركز السابع في 2021 - 2022، وفق بيانات وزارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية الهندية، التي أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى الهند قفز أكثر من ثلاثة أضعاف إلى 3.35 مليارات دولار، صعوداً من 1.03 مليار دولار في الفترة 2021 ـــ 2022.

وعن أسباب ذلك، نقلت الصحيفة عن رودرا كومار باندي، الشريك في شركة «شاردور أمارتشاند مانغالداس وشركاؤه»، قوله إن التعزيز السريع للعلاقات الثنائية والتعاون الاستثماري بين الهند والإمارات يمكن أن يُعزى بشكل رئيسي إلى العلاقات الثنائية الوطيدة بين الهند والإمارات، ونمو الالتزامات الاستثمارية من الإمارات، والإصلاحات في السياسات لزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية بين البلدين.

وأكد باندي أن أحد العوامل الحاسمة لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات هو توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في 18 فبراير 2022، والسارية المفعول اعتباراً من 1 مايو 2022، وقال: بصرف النظر عن تلك الاتفاقية، هناك محرك نمو آخر للاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات في الهند وهو الالتزام الاستثماري من الإمارات، حيث التزمت باستثمار 75 مليار دولار في قطاع البنية التحتية الهندية على مدى فترة من الزمن، كما التزمت بالشراكة مع الهند في قطاع الطاقة المتجددة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهند والإمارات قامتا بتفعيل اتفاقية تجارة حرة شاملة منذ الأول من مايو من العام الماضي. وبموجب الاتفاقية، يحصل عدد من السلع من كلا البلدين على وصول بدون رسوم جمركية لأي من أسواق بعضهما بعضاً، إلى جانب قواعد مخففة لتشجيع الاستثمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز