الازدهار العقاري ينعش سوق إدارة المرافق في دبي

المصدر: دبي- البيان

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يواصل سوق إدارة المرافق والخدمات العقارية في دبي، نموه القوي، بدعم الازدهار الذي تشهده سوق العقارات في الإمارة، وزيادة جاذبيتها وجهة للعيش والإقامة والسياحة والسفر، ونمو الطلب على العقارات السكنية والفندقية والسكنية بصورة ملحوظة.

وأكد صالح طباخ، المدير التنفيذي المؤسس لمجموعة «الأندلس للاستثمار والتطوير»، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أن الانتعاش المتزايد في سوق العقارات في دبي، أدى إلى زيادة الطلب على إدارة المرافق والخدمات العقارية، لمواكبة الطلب المتنامي على شراء العقارات بالإمارة، خاصة، فئة العقارات الفاخرة.

وأضاف أنه ضمن هذا السياق، أعلنت مجموعة «الأندلس للاستثمار والتطوير» عن تأسيس وإطلاق شركة «بلان ب»، والتي ستكون متخصصة بأعمال إدارة المرافق والصيانة والخدمات العقارية وخدمات ما بعد تسليم المشاريع.

وأكد أن إطلاق الشركة الجديدة، يأتي وسط مساعي المجموعة لتوفير خدمات شاملة للسوق العقارية من التمويل، والتصميم والتنفيذ والتطوير.

خدمات متطورة

وأوضح طباخ أن الشركة الجديدة ستوفر خدمات ما بعد الإنشاء والتنفيذ بطريقة متطورة ومميزة، مضيفاً: «ستعتمد أعمال الشركة على خبرتنا الطويلة في مجال التطوير العقاري، ومعرفتنا لما يحتاجه العقار، والمشاكل التي يوجهها أصحاب العقارات من مستثمرين أو قاطنين».

وأشار طباخ إلى أن ازدهار سوق إدارة المرافق والخدمات العقارية في دبي، يأتي في سياق ازدهارها في الدولة ككل. وذكر طباخ أنه من المتوقع، بحسب نتائج دراسات حديثة، أن تسجل سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركباً 8.72 ٪ خلال الفترة بين عامي 2021 و2026.

ومن الجدير بالذكر، أن الإمارات تتصدر دول المنطقة في حجم سوق إدارة المرافق، الذي يصل إلى نحو 10 مليارات درهم، تشكل 37 % من إجمالي حجم سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يبلغ نحو 27 مليار درهم.

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