انطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ 347 فيلا سكنية بمشروع «أزهى»

المصدر: عجمان - البيان

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وقعت شركة «مجتمع أزهى» عقداً مع شركة «بريستيج» للمقاولات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجمع «مجتمع أزهى» السكني في منطقة العامرة في عجمان بتكلفة 320 مليون درهم، لبناء 347 فيلا سكنية، وبدء العمل في المشروع، ويعد من المشاريع المميزة باعتباره مجمعاً سكنياً متكاملاً يضم كافة الخدمات، وطرح للبيع للتملك الحر ويتكون من عدد 1800 فيلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً وسوف يشيد بنظام بناء فاخر، وتتكون الفلل من 3 غرف، 4 غرف، 5 غرف، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل.

وانطلق العمل في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «مجتمع أزهى» السكني في عجمان، والتي تشمل بناء 347 فيلا سكنية، كما يقوم الاستشاري «خطيب وعلمي» بمتابعة والإشراف على تنفيذ المشروع، لافتة بأنه يأتي تنفيذ «مجتمع أزهى» ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في إمارة عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة.

وأكدت حنان جنحو، المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» أن المشروع يقع في منطقة العامرة بعجمان، والتي تعد موقعاً استراتيجياً وعلى بعد مسافة 20 دقيقة لعجمان «سيتي سنتر» و35 دقيقة لمطار دبي الدولي، ومسافة 24 دقيقة لمطار الشارقة الدولي، إضافة إلى 45 دقيقة لبرج خليفة وداون تاون دبي، مشيرة بأنه سيتم تسليم المرحلة الأولى للمشروع في يوليو 2025.

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