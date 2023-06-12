فعاليات عالم القهوة في دبي يناير المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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تستضيف دبي فعاليات الدورة الثالثة لمعرض عالم القهوة يناير المقبل، فيما أعلن المنظمون عن زيادة مساحة العرض بنحو 50 % لاستيعاب الطلب الكبير من العارضين على المشاركة، فيما تعزز الإمارة مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الشاي والقهوة.

ويحتضن مركز دبي التجاري العالمي المعرض الذي تنظمه «دي إكس بي لايف» بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة، من 21 حتى 23 يناير المقبل استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الثانية للمعرض التي أقيمت يناير الماضي واستقطبت نحو 10,000 زائر متخصص، و1,500 شركة عارضة وعلامة تجارية من 44 دولة من أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تشمل فعاليات المعرض تنظيم عدة ورش عمل ومحاضرات يعرض خلالها الخبراء والروَّاد معارف وأفكاراً متنوّعة حول القطاع، والموضوعات المتعلّقة بتجارة القهوة وصناعتها، إضافة إلى جانب إقامة مسابقات متنوّعة للتعريف بالمنتجات الجديدة، وتكريم أصحاب التصاميم الإبداعية الاستثنائية.

ويدعم المعرض التجاري السنوي ترسيخ دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً في صناعة القهوة عبر تعزيز التواصل بين جميع العاملين في هذا القطاع من روّاد ومنتجين ومصنّعين وتجّار، ومزارعين، وخبراء دوليين، وموزّعين، وشركات صغيرة ومتوسّطة، وأصحاب مقاه، ومحامص، ومسؤولي فنادق ومتاجر ومراكز تسوّق، ومحبي ومتذوقي القهوة، والباريستا من العالم.

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