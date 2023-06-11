«أساس» تُطلق مبيعات أراضي السحمة السكنية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن إطلاق مبيعات مشروع أراضي السحمة السكنية بالشارقة، ثاني مخطط سكني متكامل على طريق خورفكان الجديد بإمارة الشارقة، في موقع حيوي واستراتيجي، بجوار مشروع «روضة القرط»، ومنطقة السيوح السكنية، بالقرب من دبي، وشارعي الإمارات والذيد.

وقال المهندس أحمد الأميري مدير عام الشركة: «يعتبر مشروعنا الجديد، أراضي السحمة السكنية بالشارقة، ثاني مخطط سكني على طريق خورفكان الجديد، ويحظى بكافة امتيازات مشروع روضة القرط الذي يقع بجواره، ويجعله فرصة مثلى للاستثمار العقاري».

وأضاف: «يأتي إطلاق مشروع أراضي السحمة السكنية، كثاني مخطط متكامل على طريق خورفكان الجديد، استجابة من الشركة للطلب المتزايد على هذا الموقع الاستراتيجي في إمارة الشارقة، بناء على النجاح الباهر الذي حققه مشروع روضة القرط، والتزاماً بالوفاء بمتطلبات النمو السكاني والعمراني في الإمارة، ويمثل المشروع إضافة نوعية للمشاريع العقارية الواعدة بإمارة الشارقة، التي تعد وجهة مثالية للمستثمرين والملاك الراغبين في الشراء والبناء والاستثمار من مختلف الجنسيات العربية، خصوصاً مع توفر بنية تحتية متكاملة ومتنوعة، من حيث الخدمات، مدعومة ببنية تشريعية متينة، تحافظ على حقوق الملاك والمستثمرين والمطورين، على حد سواء.

وتابع: «شركة أساس العقارية على أتم استعداد في مقرها الكائن على طريق مليحة بمدينة الشارقة، لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية العقارية في مشروع أراضي السحمة السكنية، بميزة التملك الحر لمواطني دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، حيث يضم المشروع 1512 قطعة أرض سكنية، وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ قرابة 3.75 ملايين قدم مربعة، وتبدأ مساحات الأراضي من 2200 قدم مربعة، ويسمح فيها ببناء دور أرضي وطابقين متكررين، وبأسعار تنافسية تبدأ من 160 ألف درهم، وعلى فترة سداد لمدة سنتين من المطور مباشرة، حيث نعمل على توفير أفضل التسهيلات التمويلية الخاصة بالمشروع، عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي، بخيارات تمويلية مصرفية مميزة».

وتوفر الشركة ضمن مقرها الرئيس في شارع مليحة في إمارة الشارقة، فريقاً متخصصاً لاستقبال المستثمرين، وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمميزات مختلف مشاريعها، حيث ستستمر مبيعات المشروع على مدار الأسبوع، من الاثنين وحتى الخميس، من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 3:30 بعد الظهر، ويوم الجمعة من 7:30 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، وحتى نفاد المعروض.

وتركز شركة أساس العقارية على الاستثمار في قطاع العقارات، وخاصة المشاريع الإنمائية الرئيسة، وينصبّ اهتمامها على توفير الفرص الاستثمارية التي تقدم عوائد مجزية، تتناسب مع وتيرة نمو قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتعاون الشركة مع مصرف الشارقة الإسلامي، باعتبارها شركة تابعة له، في توفير تسهيلات وحلول تمويلية مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لمختلف مشاريعها العقارية والاستثمارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز