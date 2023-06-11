المنتجات الغذائية والزراعية تنعش تجارة الإمارات مع ليتوانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت المبادلات التجارية بين الإمارات وليتوانيا النمو بمعدلات قوية وسط توقعات بأن تسجل معدلات كبيرة خلال العام الجاري بدعم تنوع الفرص التجارية والمنتجات والسلع التي يمكن مبادلتها بين البلدين تتصدرها السلع الغذائية والزراعية.

وقالت شارونيه سابليفيتشيني، الملحق التجاري والزراعي في سفارة جمهورية ليتوانيا في أبوظبي، إن قيمة الصادرات الليتوانية من المنتجات الغذائية والزراعية ارتفعت 28.5 % إلى 7,689.2 ملايين يورو عام 2022 وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات 5,868.8 ملايين يورو بزيادة 31% عن مستوياتها في 2021، وشكلت المنتجات الغذائية والزراعية 17.4% من إجمالي صادرات البضائع الليتوانية و11.2% من إجمالي قيمة الواردات، حيث شكلت المنتجات الغذائية والزراعية ليتوانية المنشأ 76.5% من البضائع المستوردة.

قفزة 17.2 %

وأوضحت شارونيه أن قيمة المنتجات الغذائية والزراعية المستوردة من ليتوانيا سجلت 1,832.6 مليون يورو (أي إنها ارتفعت 17.2% بين يناير ومارس 2023، عما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2022)، وبلغت قيمة الصادرات 1,502.9 مليون يورو (أي إنها ارتفعت 22.3% عما كانت عليه في الفترة نفسها من 2022)، حيث شكلت المنتجات الغذائية والزراعية ليتوانية المنشأ 71.7% من البضائع المستوردة.

وأضافت أن التبادل التجاري مع الإمارات في مجال المنتجات الغذائية والزراعية يحقق تقدماً كبيراً ففي عام 2022، بلغ إجمالي قيمة المنتجات الغذائية والزراعية التي صدرتها ليتوانيا إلى الإمارات 15.2 مليون يورو بزيادة 79.6% عن 2021، وفيما يخص منظومة التصدير في كل دولة، احتلت دولة الإمارات 50 بين شركائها الـ 152 في التصدير (إلا أنها كانت تحتل المرتبة الـ 54 بين شركائها الـ 158 في مجال التصدير عام 2021) وخلال الفترة بين 2018 و2022، شكلت المنتجات الليتوانية المنشأ 79% من المنتجات الغذائية والزراعية التي استوردتها دولة الإمارات.

المنتجات المعدة مسبقاً

وذكرت شارونيه سابليفيتشيني، أنه عام 2022، كانت معظم المنتجات المصدّرة تعود للفصل الرابع من قائمة المصطلحات الموحدة – المنتجات الغذائية المعدة مسبقاً، والمشروبات غير الكحولية والخل والتبغ وبدائل التبغ المعالجة. وقد تم تصديرها مقابل 6.5 ملايين يورو، بنمو 89.6% عن 2021 والتي سجلت 3.4 ملايين يورو.

وأضافت أنه خلال 2022، كانت معظم الصادرات الموجّهة لدولة الإمارات منتجات غذائية أخرى ليتوانية المنشأ وبلغت قيمة جميع المنتجات الغذائية والزراعية ذات المنشأ الليتواني المصدّرة إلى الدولة، أكثر من المحقق عام 2021 بمقدار 2.1 ضعف.

وحسب المسؤولة الليتوانية، بلغت قيمة الصادرات القادمة من دولة الإمارات 44.0 ألف يورو عام 2022 بنمو 203 %.

بذور الحبوب

وفي عام 2022، تم استيراد معظم المنتجات المعالجة الأخرى كبذور الحبوب وأجنة الحبوب من دولة الإمارات – 97.0% وبلغت قيمة المنتجات الغذائية والزراعية والثروة الحيوانية الحية المستوردة من الدولة 1.4%، وبلغت قيمة المنتجات الغذائية الأخرى 0.7%.

وخلال الفترة بين يناير ومارس 2023، كان الحليب المكثّف والقشدة ليتوانية المنشأ، والتي كانت تصدر بشكل أساسي لدولة الإمارات، تشكل 38.9% من قيمة مجمل المنتجات الغذائية والزراعية الليتوانية المنشأ المصدرة إلى الإمارات، بينما شكلت المنتجات الغذائية الأخرى 18.1% منها (أقل بنسبة 29.2% مما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من 2022)، وشكلت الأجبان والروائب 10.1% منها (أكثر 86.7% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2022).

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