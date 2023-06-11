«إنفيديا»: الإمارات وجهة جاذبة للابتكار والشركات الناشئة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإجراء دراسات عاجلة لاستشراف هذا المجال الواعد، عقد مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع شركة «إنفيديا» العالمية، «ملتقى الذكاء الاصطناعي وتمكين رواد الأعمال»، بهدف التعريف بأحدث الابتكارات والمستجدات في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس والروبوتات، وتسليط الضوء على برنامج «إنفديا إنسبشن»، والاحتفاء بقصص نجاح الشركات التكنولوجية العالمية الناشئة والتعريف بها بما يسهم في تعميم تجاربها وإلهام رواد الأعمال في العالم للاستفادة منها في تطوير حلول قائمة على المجالات التكنولوجية المستقبلية، حيث أكدت «إنفيديا» أن الإمارات وجهة جاذبة للابتكار والشركات الناشئة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومات والمؤسسات الرائدة في مجال التكنولوجيا والرقمنة، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بما يضمن توظيف إمكاناتها في خدمة الأفراد والمجتمعات.

وقال: إن مثل هذه المبادرات تعزز جهود حكومة دولة الإمارات وحكومات العالم في تمكين رواد الأعمال بأحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات المستقبل في ابتكار أفضل الحلول القائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين حياة المجتمعات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال مارك دومينيك، المدير الإقليمي لمؤسسة «إنفيديا»: إن دولة الإمارات وجهة جاذبة للابتكار والشركات الناشئة وهو ما يتماشى مع أهداف «إنفيديا» في تحفيز الابتكار عبر مختلف الصناعات، مشيراً إلى أن «إنفيديا» تتطلع إلى تعزيز التعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، لتوسيع برنامج «إنفيديا إنسبشن» في دولة الإمارات.

وجمع الملتقى نخبة من خبراء «إنفيديا» ورواد الأعمال والشركات الناشئة وأعضاء برنامج «انفديا إنسبشن» لكشف كيفية تمكين تطبيقات «أوبن أي آي» و«إنستا ديب» إضافة إلى الاحتفاء بأكثر من 60 شركة ناشئة ضمن البرنامج في دولة الإمارات وأكثر من 14,000 شركة تكنولوجية ناشئة حول العالم.

كما تناول الملتقى آخر مستجدات ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس والروبوتات، وتم خلاله التعريف ببرنامج «إنفيديا إنسبشن»، خلال جلسة نقاشية مع شركاء البرنامج ضمت كلا من حسين النتشة مدير عام التكنولوجيا في «بيوند ليميتس»، وياكوف ليفشتيس مؤسس «ميتا دايالوج سوفتوير»، وأيمن الأشقر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوفر رايت. أي آي».

ويحفز برنامج «إنفيديا إنسبشن» الشركات الناشئة لتسريع النمو والنجاح من خلال العروض التقديمية والتوضيحية لتعزيز الاستفادة والفهم الواضح لإطلاق الإمكانات الكامنة للذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو والتطور في نجاح الشركات الناشئة كما شمل الملتقى عروض جاذبة لتوضيح أهداف البرنامج وأفكاره وجلسات للتواصل مع الخبراء.

يذكر أن برنامج «إنفيديا إنسبشن» يعد برنامجًا متاحاً مصممًا لمساعدة الشركات الناشئة على التطور بشكل أسرع من خلال الوصول إلى أحدث التقنيات والتحدث مع خبراء «إنفيديا»، وتعزيز فرص التواصل مع أصحاب رؤوس الأموال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز