نصف مليون مشترك بخدمات التحويلات المالية «e& money»

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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أكد خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لـشركة «&e الحياة» أن الشركة استطاعت جذب نصف مليون مشترك لتطبيق التحويلات المالية عبر العلامة التجارية الجديدة «e& money»، فيما نمت التحويلات بمعدل خمسة أضعاف خلال عام 2022 وعبر أكثر من 23 ألف معاملة تحويل شهرياً، بينما توسعت خدمات التحويلات الدولية حالياً إلى أكثر من 200 دولة استناداً لعدد من الشركات المالية الدولية.

وذكر في حوار إعلامي أن الشركة عززت خدماتها في المحتوى الترفيهي الرقمي بنمو عدد مشتركي خدمات «evision» التابعة لها إلى 3.2 ملايين مشترك بزيادة نسبتها 283 % مستفيدة بشكل كبير من صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في «STARZPLAY» بما حقق في المقابل نمواً بحوالي 15 % العام المنقضي وعبر انتشار خدماتها في 22 سوقاً حول العالم.

وأوضح الشامسي أن أولويات الشركة تتمثل في تقديم الخدمات والمنتجات الرقمية المبتكرة وغير المسبوقة لتحقيق أعلى معدلات جودة الحياة لعملائها، وتوسيع خدمات التكنولوجيا المالية في السوق المحلي والأسواق الدولية إلى جانب مواصلة ريادتها كأكبر شركة للمحتوى الترفيهي المجمع في المنطقة، وذلك عبر التميز في تقديم المنصات الذكية.

وأشار إلى أن تطور أنشطة الشركة يستند بشكل أساسي لما تشهده الإمارات من تحول تكنولوجي متلاحق، حيث تقود الدولة أنشطة التكنولوجيا المالية إقليمياً بقيمة سوقية تجاوزت 2.5 مليار دولار في 2022 بما تتطلع للانتشار إلى أسواق أوسع سواء من خلال بعض الاستحواذات كصفقة «Careem Super App» إلى جانب الاستفادة بشكل مباشر من الزخم الذي تتمتع بها «مجموعة &e» في 16 دولة وإلى أكثر من 164 مليون مشترك في تعزيز وصول خدمات التحويلات المالية إلى أسواق جديدة ذات فرص عالية ومنها الأسواق الكثيفة وذات النسبة العالية في العملاء الجدد غير المالكين لحسابات مصرفية، بينما تتطلع أيضاً لتعزيز مكانتها كأكبر مزود لخدمات الترفيه الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان وهي الأسواق الأكثر زخماً حالياً.. وفيما يلي نص الحوار:

حدثنا عن رؤية «&e الحياة» لتعزيز خطة المجموعة نحو التحول إلى مجموعة عالمية في التكنولوجيا والاستثمار؟

نسعى عبر خطط التطوير والهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية المالية والترفيهية للمستهلكين، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات كبيرة وسريعة النمو مثل التكنولوجيا المالية والوسائط المتعدد ونستند في ذلك بشكل رئيسي إلى انتشار خدمات «مجموعة e&»عبر 16 دولة وإلى 416 مليون مشترك حيث نقوم على تطوير نطاق الخدمات المالية الرقمية و تعزيز شبكة تحويل الأموال مع تقديم أكثر الأسعار تنافسية في التحويلات المالية الدولية كما نتطلع لزيادة قاعدة العملاء عبر توسيع نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة، والبطاقات المالية، والإقراض، وسداد الفواتير ولاسيما عبر تقنيات التطبيقات الفائقة «Super Apps» والتي تعد جزءا اساسيا من استراتيجية الهوية الجديدة للمجموعة حيث تتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة.

تصنيفات دولية

ما أهم النتائج التي حققتها خدمات التحويلات المالية مع التحول للعلامة الجديدة «e& money» وما أبرز إنجازاتكم التي أضافت القيمة لعملاء التطبيق؟

نال تطبيق «e& money» عدد من التصنيفات الدولية منها جائزة أفضل محفظة رقمية في المنطقة وأفضل ابتكار تقني في الخدمات المالية حيث يتيح أسرع تجربة رقمية في رحلة تسجيل دخول المستخدم من بين المحافظ الرقمية الأخرى في الدولة بالإضافة إلى دمجه أكثر من 30 علامة تجارية جديدة في خدمات سداد الدفعات والفواتير مما أسهم في تكوين محفظة ثرية للخدمات الرقمية ضمن التطبيق، رفعت عدد المشتركين إلى أكثر من نصف مليون مستخدم، وزيادة معدل تحميل التطبيق 3 أضعاف في عام 2022 مقارنة مع عام 2021 وعملنا على تطوير التطبيق بتوسيع قنوات التمويل لتشمل الخدمات المصرفية المفتوحة وبطاقات الخصم، مما أتاح مضاعفة حجم التمويل في عام 2022 حيث شهدت التحويلات المالية الدولية ضمن التطبيق نمو بحوالي 5 أضعاف ووصلت خدماته إلى أكثر من 23,885 معاملة تحويل مالي دولية شهريا بحلول نهاية 2022، مما يشكل معدل نمو سنوي يزيد عن 270%، كما شهدت الشهور الماضية من العام الجاري معدل زيادات كبيرة في التحويلات المالية الدولية عبر التطبيق تجاوزت في بعض الشهور 70 ألف عملية تحويل شهريا.

التكنولوجيا المالية

تتصدر الإمارات إقليميا على صعيد التحول الرقمي وانتشار التكنولوجيا المالية.. كيف تنعكس هذه المقومات على توسعات خدماتكم في تلك الأنشطة ؟

تقود الإمارات قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث وصلت القيمة السوقية للتكنولوجيا المالية المحلية إلى أكثر من 2.5 مليار دولار في عام 2022. ووفقاً لتقرير حديث لشركة«McKinsey» من المتوقع أن تتضاعف إيرادات التكنولوجيا المالية ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2025 بينما تشير دراسة لشركة«MAGNiTT» لتصدر الإمارات المشهد الإقليمي في قطاع التكنولوجيا خلال عام 2022 محققة نسبة 37٪ من إجمالي عمليات التمويل في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتستفيد المجموعة من البنية التحتية القوية وقطاع المصارف والمدفوعات وسوق التجارة الإلكترونية سريع النمو والتطور، حيث أنعكس ذلك على نجاح الشراكات لكون الإمارات مقرّا للعديد من الشركات الإقليمية والدولية الرائدة ومقصدا عالميًّا لشركات التكنولوجيا المالية فيما ترتفع الثقة في برامج المصرف المركزي الهادفة لدعم قطاع الخدمات المالية، وتعزيز التعاملات الرقمية، عبر أحدث التطورات التقنية في الخدمات المالية السحابية ومنصات العمليات الإلكترونية.

كيف أسهمت الشراكات التي أبرمتوها مع شركات الخدمات العالمية مثل ماستر كارد العالمية، في تعزيز خدمات الدفع للمستخدمين؟

تتيح الشراكة مع ماستر كارد تطوير طرق سداد الدفعات للمستهلكين وتزويدهم ببطاقة حصرية مسبقة الدفع بما يمكن عملاء تطبيقنا «e& money»سداد الدفعات، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفي أي مكان في العالم. كما عملنا على توسيع شراكتنا مع «MoneyGram» لتمكين كافة عملاء المجموعة في جميع الأسواق الدولية من إرسال وتحويل الأموال عبر العالم وبشكل مباشروجاءت هذه الخطوة ضمن خطة تشمل توفير الخدمة في الأسواق الدولية للمجموعة عبر مختلف قنوات الاستلام، بما فيها حسابات البنوك والتحصيل النقدي، وعبر المحافظ الرقمية في مختلف دول العالم، منها الهند، و الصين وآسيا، أمريكا اللاتينية، كما قمنا مؤخرا بإتاحة إرسال الأموال لمحافظ الشركات التابعة في بعض الأسواق مثل مصر.

تطوير

ما أهم ملامح التطوير التي ستشهدها خدمة «e& money» لمواكبة التطور في قطاع التكنولوجيا المالية؟

نسعى لتعزيز محفظة أعمال خدمة عبر تعزيز أنشطة البطاقات ذات العلامة التجارية المشتركة، وخدمات الإقراض، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى مواصلة تقديم خدمات المدفوعات والتحويلات المالية الآمنة عبر شبكة دولية واسعة النطاق مع تطوير إنسابية الخدمات وتوفير منظومة متطورة بخدمات الإقراض وتستفيد e& الحياة عبر تواجد المجموعة في 16 سوقًا مع 164 مليون مشترك في خدمات المجموعة، بالوصول لتقديم التكنولوجيا المالية والتحويلات والإقراض والتمويل في المناطق الجغرافية التي لديها نسبة عالية من السكان دون حسابات مصرفية، والتي تبلغ قرابة 66% في جمهورية مصر العربية، وقرابة 75% في باكستان.

كيف واكبت «evision»التطورات الرقمية التي يشهدها القطاع محليا وإقليميا وعالميا؟

حققت«evision»نموا ملحوظا في العائدات السنوية بنسبة 15% عام 2022وتوسعت محفظة أعمالها لتشمل 22 دولة مع أكثر من 3.2 مليون عميل وإستند ذلك للخطوة الناجحة بالإستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 57% من«STARZPLAY ARABIA»التي أسهمت بنمو عدد المشتركين بنسبة تقارب 283% في عام 2022 مقارنة مع 2021 و تتمتع «STARZPLAY» بالحقوق الحصرية لمبيعات الإعلانات في قطاعات رئيسية وإدارة كافة الخدمات التجارية المتعلقة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها مقابل ذلك عززت«evision» محتواها الترفيهي بشراكات مع العديد من منصات الترفيه العربية وحقوق البطولات الرياضية المتوعة عبر العالم وتتطلع المجموعة وعبر السعات المتطورة التي تقدمها شبكة الجيل الخامس، في تطوير التحول من التركيز على أعمال شركات الاتصالات إلى توفير خدمات البث المباشر للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترفيه

يشهد قطاع الترفيه الرقمي في المنطقة نموًّا متسارعًا ما الفرص المتاحة لـ evision في هذا الصَّدَد؟

تسعى المجموعة لتصبح أكبر مزود للمحتوى الرقمي والوسائط المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان وتشير الدراسات المختصة بوصول القيمة السوقية لقطاع الترفيه الرقمي لتلك الأسواق لحوالي 10 مليارات دولار بحلول 2025 وقرابة 5.5 مليار لعائدات خدمات الفيديو حسب الطلب من خلال 29 مليون مستخدم في المنطقة ويشكل ذلك فرصة ثرية أمام «evision»في قطاع الترفيه الرقمي عبر تلك الأسواق التي تشهد تواجدا كبيرا لأنشطة المجموعة وإستنادا لخبرتها الواسعة تنويع المحتوى الترفيهي والتوسع في مجالات متعددة تشمل خدمات الفيديو والموسيقى والألعاب الرقمية وغيرها من الحلول الجديدة وستعزز تلك الرؤية في المقابل تكوين الشراكات مع أبرز القائمين في تلك الصناعة كما يكفل الإطلاع عن قرب على فرص الاستحواذ المتاحة كما ستثري أنشطة المجموعة في قطاع خدمات الإعلانات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يعزز العائدات بشكل ملحوظ

ما أهم النتائج التي تتطلعون إليها من الحصول على حصة الأغلبية في تطبيق شركة «كريم» وكيف يمكن أن يساهم في دعم أهداف الشركة ؟

استحوذت مجموعة e& مؤخرًا على نسبة 50.03% من تطبيق كريم الفائق بقيمة 400 مليون دولار، لتصبح e& المساهم صاحب حصة الأغلبية في التطبيق، جنب إلى جنب مع أوبر وباقي المؤسسين ونتطلع من خلال الشراكة لتوسيع خدمات e& في المناطق التي يعمل بها تطبيق «كريم» الذي يقدم خدماته في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وإرتباطا بحزمة الخدمات التي يقدمها والبالغة 12 خدمة، تتضمن خدمات توصيل الطعام والبقالة، والـ micro-mobility، والدفع الإلكتروني، علاوة على العديد من الخدمات الأخرى؛ مثل تنظيف المنازل وتأجير السيارات وغسيل الملابس، وسيكفل ذلك للمجموعة توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، والوصول إلى العديد من القطاعات الرقمية، وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة، والتوسع في مناطق ودول جديدة وعبرعروض وخدمات مالية قوية.

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