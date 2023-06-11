«أنيتا دونغري» تطرح تشكيلات جديدة للعيد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «أنيتا دونغري» طرح تشكيلات متميزة للاحتفال بعيد الأضحى، وتجسد المجموعة جوهر الأناقة البسيطة والرقي في تقديمها لتصميمات القفطان والأطقم المعاصرة والتصاميم المحتشمة في مجموعة من الألوان، التي تتراوح من الزاهية والجريئة إلى الباستيل الناعم والمهدئ.

ويتضح التزام Anita Dongre بالجودة والاستدامة في كل قطعة ملابس، مما يجعلها خياراً ذكياً للمستهلكين الواعين. تم تصميم المجموعة المصممة خصيصاً للمرأة العصرية التي تقدر أهمية كل من الاستدامة الاجتماعية والتصميمات العريقة.

تتميز المجموعة أيضاً بحقائب نباتية ومجوهرات وأحذية مصنوعة يدوياً وتم تصميم كل أكسسوار لإضافة لمسة من الأناقة والرقي إلى أي رداء.

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