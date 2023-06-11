«فوكس غروب»: الإمارات تشهد ثورة في التصميم الداخلي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت «فوكس كابيتال غروب»، المجموعة الاستثمارية المتخصصة في الابتكار، العمارة والتخطيط، والتي يقع مقرّها الرئيسي في بولندا، أن الإمارات تشهد حالياً ثورة تقنية وإبداعية حقيقية في التصميم الداخلي.

وأوضحت المجموعة في تقرير أن أبرز معالم هذه الثورة تتجلى في دخول الواقع الافتراضي «VR» في مجال التصميم الداخلي بالإمارات بصورة لافتة خلال الفترة الأخيرة، في ظل إقبال قاعدة استهلاكية عريضة من سكان الدولة على كل ما هو جديد ومُبتكر من السلع والخدمات، ولا يُعد قطاع التصميم الداخلي استثناءً من هذا الإقبال. وقال مارسين باراسكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فوكس كابيتال غروب»: تُبدي فئة واسعة النطاق من المستهلكين بالإمارات اهتماماً متزايداً باقتناء المنتجات والخدمات التي تغلب عليها لمسات ابتكارية.

وهذا هو ما رصدته نتائج تقريرنا، والتي أكدت وجود ثمة مهم متصاعد بين فئة المستهلكين الأثرياء بالدولة حيال اقتناء المنتجات التي تظهر فيها روح الابتكار أو تغلب عليه لمسات التقنية فائقة الحداثة، أو توفر لهم أثناء عملية الشراء تجربة جديدة غير مسبوقة كالتجارب التفاعلية التي تعتمد على آليات التفاعل الجديدة التي تمخضت عنها التقنية الحديثة خلال السنوات القليلة الماضية، كتقنية الواقع الافتراضي «VR»، وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز