الإمارات والنرويج تبحثان سبل تعزيز التعاون

المصدر: أوسلو - وام

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اجتمعت فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج، مع جان كريستيان فيستر، وزير التجارة والصناعة النرويجي، حيث بحثت معه أهمية تعزيز التعاون، والارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات، ومملكة النرويج على كل الصعد، والتأكيد على تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب ملف مكافحة تغير المناخ والتحول الأخضر. وأشادت بالعلاقات بين دولة الإمارات والنرويج، واستعرضت مع الوزير النرويجي، تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «كوب28»، الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي، خلال نوفمبر المقبل.

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