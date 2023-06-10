45 دقيقة لإصدار رخص عمل الأنشطة التجارية في «الشارقة للنشر»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «مدينة الشارقة للنشر»، المنطقة الحرة الأولى المختصة بخدمة قطاع النشر والطباعة، عن تسريع مراحل تأسيس الشركات لديها، متيحة فرصة الحصول على الترخيص، خلال 45 دقيقة فقط، ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، تتضمن 1500 نشاط، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الشركات في عالم النشر والقطاعات الإبداعية، والصناعات المرتبطة بها من الحصول على حلول مبتكرة، تم تصميمها لتناسب احتياجاتهم.

وأطلقت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر باقة «لوقت محدد» متكاملة لتخفيض تكاليف ترخيص وتأسيس الشركات، تتضمن معاملات الوثائق الأساسية مثل عقد التأسيس، وعقود الإيجار في المنطقة الحرة، وشهادات الأسهم، وشهادة التأسيس، وشهادات النشاط التجاري، كما تغطي الباقة العمليات الإدارية الرئيسية مثل بطاقة المنشأة وطلب القنوات الذكية، والحصول على الإقامة وطباعة الهوية الإماراتية، خلال 5 أيام.

الصناعات الإبداعية

وتأتي المبادرة في إطار رؤية المدينة، لتعزيز مكانة الشارقة مركزاً لقطاع الصناعات الإبداعية في المنطقة والعالم، إذ تسهم المدينة في توفير حلول مبتكرة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين لإنشاء أو توسيع شركاتهم وعملياتهم في الإمارة الصديقة للأعمال، وتقدم فرصة الانضمام إلى منظومة النشر الأكبر من نوعها في المنطقة.

ويمكن للمستثمرين الجدد الراغبين بتأسيس شركاتهم في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر اختيار نشاط أعمالهم من قائمة تتضمن 1500 نشاط تجاري، بالإضافة إلى تأشيرة مستثمر واحدة مع إمكانية جمع ما يصل إلى 3 أنشطة، مقابل 14500 درهم، فضلاً عن الحصول على مجموعة متميزة من خدمات دعم تأسيس الأعمال، تشمل تسهيل فتح حساب مصرفي.

قاعدة قوية

وتشكل المرافق والخدمات، التي تقدمها مدينة الشارقة للنشر قاعدة قوية لنمو ونجاح الأعمال، حيث تتضمن مكاتب مؤثثة، ومساحات التجزئة، ومرافق الطباعة حسب الطلب داخل المنطقة الحرة، والخدمات اللوجستية، والوصول إلى المرافئ البحرية في الخليج العربي غرباً، وخليج عمان شرقاً، وتكاليف التشغيل المنخفضة، والدعم المتخصص، وغيرها من المزايا الفريدة.

ويسهم الموقع الاستراتيجي في إمارة الشارقة، التي تعد بوابة إقليمية للأسواق والقطاعات الرئيسة والناشئة، بتمكين الشركات العاملة في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من الاستفادة من الأطر التنظيمية والقانونية المرنة الصديقة للمستثمر، وبيئة الأعمال المترابطة.

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