شركات صينية تستشرف فرص الأعمال في دبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت في دبي فعاليات معرض «اكتشاف وتشارك المنتجات الزراعية الخاصة والمتميزة من مقاطعة خهبي في الصين»، حيث تستشرف العديد من الشركات الصينية فرص الأعمال في دبي وسبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية قبل أن تتجه إلى دول أخرى لتروج للمنتجات الزراعية الخاصة بمقاطعة خهبي حول العالم.

وأقيم الحدث بشكل متزامن في دبي وبكين، وحضره كل لي شيوي هانغ، القنصل العام الصيني بدبي، وسونغ جيوي قوه، نائب مدير مركز تعزيز التجارة الزراعية التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، وليو باو تشي، أمين عام اللجنة الحزبية في مديرية الزراعة والشؤون الريفية في مقاطعة خهبي في الصين، وفلاد شيريميسينوف، مدير الاستثمار في غرف دبي، ووانغ ليانغ لي، رئيس الغرف التجارية لمقاطعة خهبي في الإمارات، إضافة إلى وفد ضم رؤساء مجالس ومديري 12 شركة قادمة من خهبي للمشاركة في هذه الأنشطة بهدف استكشاف الفرص في الإمارات، وما يقرب من 30 ممثلاً من الشركات التي تعمل في قطاع المنتجات الغذائية.

ثقة متبادلة

وقال القنصل العام الصيني بدبي لي شيوي هانغ إن العلاقات الصينية الإماراتية حافظت خلال السنوات الأخيرة على مستوى عالٍ من التقدم، واستمر تعمق الثقة المتبادلة، وتطور التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل مطرد، وتكاتفَ البلدان لتعزيز التعاون الشامل في مختلف المجالات، وواصلت الإمارات العربية المتحدة عام 2022 الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري وأكبر سوق تصدير للصين في المنطقة.

وقال يان جيان مين، المفتش من المستوى الثاني في مديرية الزراعة والشؤون الريفية في مقاطعة خهبي، إن مقاطعة خهبي هي مقاطعة زراعية كبيرة في الصين، وذات موارد زراعية غنية، وإن منتجاتها الزراعية تباع بشكل جيد في أنحاء العالم، حيث صارت طعاماً شهياً على أطباق الناس في أنحاء العالم. في السنوات الأخيرة التحمت مقاطعة خهبي بالمعايير الدولية، وبنت ما يقرب من 300 قاعدة لتصدير المنتجات الزراعية، وفي 2022 ستصل صادرات المنتجات الزراعية في المقاطعة إلى 2.14 مليار دولار بزيادة سنوية 13.2%.

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