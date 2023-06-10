الإمارات تمد جسراً عبر كمبوديا إلى اقتصادات جنوب شرق آسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، زيارة رسمية إلى مملكة كمبوديا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، سعياً لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وزيادة التدفقات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في الاقتصاد الكمبودي الذي يعد بين الأسرع نمواً في منطقة جنوب شرق آسيا والعالم.

وتضمنت الزيارة، التي استهدفت مد جسر تجاري واستثماري عبر كمبوديا إلى اقتصادات جنوب شرق آسيا الأسرع نمواً في العالم، سلسلة من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الكمبودية في العاصمة بنوم بنه، بما شمل لقاءً ثنائياً مع براك سوخون، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، أشاد خلاله الوزيران بالتأثيرات الإيجابية المتوقعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تم توقيعها خلال الزيارة، وذلك كونها منصة مثالية لتحقيق الطموحات الاقتصادية للدولتين، كما بحثا سبل تحفيز تدفقات الاستثمار

مركزان للنمو

وقال الزيودي: «تشكّل الإمارات وكمبوديا مركزين للنمو العالمي، وتمتلكان اقتصادين حديثين وقادرين على التكيف ومستعدين لتحويل تحديات المستقبل إلى فرص للنمو والازدهار، كما تجمع الدولتان أوجه تكامل عدة، إذ تمتلك كمبوديا، مثل الإمارات، قطاع خدمات مزدهراً ورؤية واضحة لتحسين قدراتها الصناعية».

كما عقد الزيودي عدة اجتماعات مع بان سوراساك، وزير التجارة، حيث اتفقا على العمل لضمان نجاح اتفاقية الشراكة في الارتقاء بالتجارة الثنائية غير النفطية من 407 ملايين دولار حالياً إلى ما يزيد على مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام. وضمن محادثات مع ساي سامال وزير البيئة، ناقش الوزيران آخر مستجدات استعداد دولة الإمارات لاستضافة قمة COP28 في نوفمبر المقبل. كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، الدكتور ثونغ كون وزير السياحة. وألقى الزيودي كلمة أمام منتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي.

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