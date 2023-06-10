مؤشر سوق دبي إلى أعلى مستوى منذ 5 مايو 2022

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب كبيرة في ختام تعاملات أمس، ونجح سوق دبي في الصعود لأعلى مستوياته منذ جلسة 5 مايو 2022.

واخترق مؤشر السوق حاجز 3700 نقطة خلال التداولات، ثم أغلق عند مستوى 3698.69 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.3 %، في حين صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.18 %، إلى مستوى 9368.76 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.3 تريليونات درهم في نهاية جلسة، أول من أمس، إلى 3.31 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفزت 3 أسهم في سوق دبي بالحد الأقصى خلال الجلسة، وهي شركات «تكافل الإمارات، والإثمار القابضة، واكتتاب القابضة» بنسب 14.8% و14.8% و14.4% على التوالي.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم حياة للتأمين 8 %، وكيو القابضة 6.55 %، وملتيبلاي 4.9 %، ورأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض 3.5 %، وألفا ظبي القابضة 2.95 %.

أداء الأسبوع

وأضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 10 مليارات درهم إلى رأسمالها السوقي خلال أسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بقيمة قاربت 8.2 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.4 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.6 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 130.96 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.65 %، خلال 5 جلسات، وصعدت أسهم الخليج للملاحة 34.25 %، وتعليم القابضة 15.3%، ومصرف عجمان 8 %، والإثمار القابضة 7.9 %، ودار التكافل 6%، وزاد العربية للطيران 5.5 %، وإمباور 5.5 %، وديوا 5 %، وتكافل الإمارات 5.2 %، واكتتاب القابضة 4.5 %، وسوق دبي المالي 3 %.

واستحوذ «مصرف عجمان» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بأكثر من 400.7 مليون درهم خلال أسبوع، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 379.86 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 244.76 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي تصدر الأسهم الرابحة خلال أسبوع البنك العربي المتحد 35 %، وفودكو الوطنية 30.14 %، وحياة للتأمين 13.99 %، ورأس الخيمة العقارية 10.17 %، وهيلي القابضة 8.1 %، وزاد منازل 5.8 %، والواحة كابيتال 4.3 %، وفيرتيغلوب 2.5 %.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال أسبوع بأكثر من 1.1 مليار درهم مغلقاً عند سعر 395 درهماً، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً نحو 515.9 مليون درهم، ثم «كيو القابضة» بسيولة جاوزت 302 مليون درهم.

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