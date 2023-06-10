اتفاق بين «أبوظبي الأول» و«بروكفيلد» لدعم الاستحواذ على نتورك إنترناشيونال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول عقد اتفاقية مع بروكفيلد وعدد من المستثمرين الآخرين لدعم عملية الاستحواذ المحتمل على نتورك إنترناشيونال القابضة بي إل سي – نتورك.

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشار البنك إلى أن الاستثمار المشترك سيكون في صيغة تمويل أسهم، حيث سيقوم بنك أبوظبي الأول بتوفيره عند استكمال عملية الاستحواذ، مبيناً أن الاستحواذ سيخضع لشروط مختلفة على النحو المبين في إعلان بيدكو، بما في ذلك موافقة مساهمي شركة نتورك.

وكانت شركة BCP VI NEPtune Bidco Holdings، وهي كيان مملوك بشكل مباشر من قبل بروكفيلد للأعمال أعلنت مع صناديق الأسهم الخاصة التي تديرها الشركات التابعة لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة – بروكفيلد أو تقدم لها الاستثمارات، استحواذاً نقدياً موصى به بنسبة 100% من رأس مال شركة نتورك.

كما أعلنت بيدكو عزمها دمج كل من شركتي نتورك وماغناتي عقب استكمال عملية الاستحواذ، حيث إن شركة ماغناتي هي شركة مدفوعات تزاول أنشطتها في الإمارات ومملوكة بنسبة 60 % من قبل صناديق الأسهم الخاصة التي تديرها الشركات التابعة لشركة بروكفيلد أو تقدم لها الاستشارات، وبنسبة 40 % من قبل أبوظبي الأول.

وعقدت بروكفيلد وبنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع مستثمرين آخرين مشاركين اتفاقيات تحدد الشروط التي سيتم بموجبها تنفيذ عملية الاستحواذ من قبل بيدكو، بالإضافة إلى كيفية حكم علاقاتهم كمساهمين في نتورك، عقب استكمال عملية الاستحواذ.

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