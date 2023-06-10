غرفة دبي العالمية تعزز حضورها الخارجي بافتتاح مكتب في سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، افتتاح مكتب تمثيلي جديد لها في سنغافورة بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين دبي وسنغافورة، واستقطاب الاستثمارات من سنغافورة لدبي، ومساعدة شركات دبي في التوسع الخارجي. ويرفع المكتب الجديد إجمالي عدد المكاتب التمثيلية لغرفة دبي العالمية إلى 19 مكتباً.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن إطار مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، العام الماضي بهدف إنشاء شبكة متكاملة من 50 مكتباً تمثيلياً دولياً حول العالم بحلول عام 2030.

وتم افتتاح المكتب رسمياً أول من أمس خلال حفل خاص في سنغافورة شارك فيه معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وجمال السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، وحسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، بالإضافة إلى عدد من شركات سنغافورة المهتمة بالتوسع في سوق دبي.

وقال الصايغ: يعكس افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في سنغافورة الأهمية التي توليها الإمارات لعلاقاتها مع سنغافورة. ويوفر تأسيس المكتب منصة مثالية لتسريع التعاون ورعاية الشراكات والمساعدة في تبادل الخبرات والمعارف، وهو يعكس التزامنا المشترك بتعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي.

علاقات ثنائية

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تحظى دبي وسنغافورة بعلاقات ثنائية قوية على مدى عقود من الزمن، ولا تزال سنغافورة تشكل سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة لدبي، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دبي وسنغافورة 17.4 مليار درهم إماراتي في عام 2022، بنسبة نمو سنوية بلغت 33.8 % مقارنة بحجم التجارة بين الجانبين في عام 2021.

ويمثل إطلاق المكتب الجديد خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق أهدافنا في تحفيز التجارة والاستثمارات مع الأسواق العالمية ضمن مبادرة دبي جلوبال . وأكد لوتاه التزام غرف دبي بتعزيز تنافسية أعضائها ومساعدتهم على استثمار الفرص في قطاعات ومجالات مختلفة في الأسواق الخارجية.

وبلغ عدد الشركات السنغافورية المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي 687 شركة بنهاية 2022، ما يشكل نمواً بنسبة 59.4 % مقارنة بعددها في 2016. واحتلت سنغافورة المرتبة 27 على قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي في 2022.

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