«دبي مول» أجمل مركز تسوّق في العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صُنّف «دبي مول» أجمل مركز تسوق في العالم، وذلك بحسب موقع تربزيلا، والذي اختار «دبي مول»، بسبب التجربة المتميزة للتسوق التي يوفرها لعملائه، مع أكثر من 14 ألف مكان لانتظار السيارات، و200 مطعم ومقهى، وأكثر من 20 شاشة سينما.

ويضم المركز أكثر من 1200 متجر، وحديقة الواقع الافتراضي، وحوض أسماك عملاقاً، كما يضم مركز التسوق العالمي أفضل مراكز الألعاب، وحلبة دبي للتزلج على الجليد ذات الحجم الأولمبي.

وحل في المرتبة الثانية «ويست إدمونتون مول» في إلبرتا - كندا، يليه «مول سنترال ورلد» في بانكوك - تايلاند، ثم «مول آلا موانا» في هونولولو - هاواي، و«مول جاليريا فيتوريو» في ميلان - إيطاليا.

وجاء «مول برجايا تايمز سكوير» في كوالالمبور - ماليزيا في المرتبة السادسة، أما «فلاجيو مول» في الدوحة يليه «مول أمريكا» في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، وجاء «مول جي بي أو» في ملبورن - أستراليا تاسعاً.

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