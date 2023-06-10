9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 9 مليارات درهم الأسبوع الماضي مع 2766 مبايعة بقيمة 7.21 مليارات درهم، منها 204 مبايعات للأراضي بقيمة 1.52 مليار درهم و2562 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.69 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 82 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 31 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 468 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 272 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 237 مبايعة بقيمة 323 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 190 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.52 مليار درهم منها 77 رهن أراض بقيمة 487.21 مليون درهم و420 رهن فلل وشقق بقيمة 1.04 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 132 مليون درهم، وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 125 مليون درهم.

وتم تسجيل 134 هبة بقيمة 340.02 مليون درهم أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 95 مليون درهم، وأخرى في نخلة جميرا بقيمة 51 مليون درهم.

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