«أبوظبي الوطنية للتأمين» تجدد شراكتها مع جمعية الإمارات للطبيعة

المصدر: أبوظبي- البيان

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جددت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، شراكتها مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وذلك للعام الثالث على التوالي، بهدف دعم مشاريع الجمعية في الحفاظ على الطبيعة وحمايتها.

جرت مراسم التوقيع على تمديد الشراكة في المقر الرئيسي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين بحضور شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي للشركة، ومنصور الكتبي مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية في جمعية الإمارات للطبيعة.

وعلى مدار الـ 22 عاماً الماضية، كانت جمعية الإمارات للطبيعة شريكاً بارزاً ونشطاً في الحفاظ على البيئة، تعمل الجمعية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وهو إحدى أكبر المنظمات المستقلة وأكثرها احتراماً في مجال الحفاظ على البيئة في العالم.

ويأتي تجديد الشراكة تجسيداً لالتزام شركة أبوظبي الوطنية للتأمين برؤية حكومة دولة الإمارات للتنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وقبيل انعقاد الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف COP28، وانطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز دورها في المبادرات المستدامة وتطوير حلول تأمين تعالج تحديات الاستدامة المستجدة للإسهام في مستقبل يولي البيئة اهتماماً أكبر ويسعى للحفاظ عليها وحمايتها.

وقدمت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين الدعم لأكثر من 20 مبادرة ومشروعاً بيئياً العام الماضي، وذلك في إطار التزامها الدائم بالارتقاء بالاستدامة وتعزيز الأثر المجتمعي.

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