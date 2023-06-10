38 % نمو رصيد «المصرف المركزي» من الذهب بنهاية مارس

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أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 38% بنهاية مارس الماضي. وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف، أمس، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.41 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة تعادل أكثر من 4.77 مليارات درهم، مقارنة بنحو 12.63 مليار درهم في مارس 2022.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد على أساس شهري بنحو 9.4% أو ما يعادل 1.5 مليار درهم مقارنة بنحو 15.91 مليار درهم في فبراير الماضي.

وبحسب البيانات، زاد رصيد المركزي من الذهب بنحو 8.5% أو ما يعادل 1.37 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 16.04 مليار درهم في ديسمبر 2022.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.86 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة 4.04 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.13 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق. (أبوظبي – وام)

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