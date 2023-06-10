الفطيم للسيارات تقود جولة استثمارية لشركة ريفر بقيمة 15 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات، الشركة الرائدة بقطاع السيارات في الشرق الأوسط، قيادة الجولة الاستثمارية لشركة ريفر الهندية للدراجات النارية الكهربائية بقيمة 15 مليون دولار.

وتعكس سلسلة التمويل التزام مجموعة الفطيم للسيارات بدعم قطاع النقل المستدام، وتهدف إلى تعزيز شبكات التصنيع والتوزيع التابعة لشركة ريفر قبل إطلاق منتجاتها في الهند بحلول أغسطس المقبل، بالإضافة إلى توسيع حضورها وتسريعه على الساحة العالمية.

وقال بول ويليس، رئيس مجموعة الفطيم للسيارات: «وقع اختيارنا على شركة ريفر بعد إجراء تقييم لأكثر من 50 شركة ناشئة في مجال الدراجات الكهربائية. ويسعدنا دعم الرؤية المميزة لفريق العمل والتزامه بتطوير المنتجات داخل الشركة بهدف تحقيق نجاح كبير على مستوى الهند والعالم».

وتواصل الفطيم للسيارات تركيزها على مجال النقل الصديق للبيئة، وكشفت أخيراً عن إطلاق شركة الفطيم للنقل الكهربائي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وتهدف الشركة الجديدة إلى تطوير منظومة المركبات الكهربائية وتعزيز الوصول إلى سوق السيارات الكهربائية.

وتطمح المجموعة من خلال استثمارها في شركة ريفر إلى تعزيز جهود التحول لاعتماد وسائل النقل الكهربائية، وتواصل التزامها بتعزيز المبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد المناخي.

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