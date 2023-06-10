خصومات 25% بمنتجع سيزرز بالاس دبي لعيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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دعا سيزرز بالاس دبي، المنتجع الفاخر الحاصل على تصنيف خمس نجوم من قبل دليل فوربس للسفر، والذي يقع على جزيرة بلوواترز، سكان الإمارات ودول التعاون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع خصومات تصل إلى 25 % على حجوزات الغرف، مع رصيد سبا وعشاء بوفيه العيد الكبير والمزيد، ويسري العرض حتى 2 يوليو المقبل.ويمتد المنتجع على شريط ساحلي بطول 1.7 كيلومتر حيث يمكن للضيوف الاسترخاء على الشاطئ الخاص بطول 500 متر أو بجوار أحد المسابح الخارجية المبردة أو في أحد الأندية الشاطئية التابعة للمنتجع.

كما يقدم المنتجع لضيوفه فرصة التلذذ بالمأكولات الآسيوية الكلاسيكية في مطعم ديمون دك للشيف ألفين ليونغ، أو المأكولات العالمية في مطعم هيلز كيتشن للشيف غوردن رامزي، أو تجربة مطعم فينوس المستوحى من أجواء ساحل بلدة أمالفي الإيطالية، أو الاستمتاع بالمأكولات اليابانية بمطعمي ذا روباتا وتاكاهيسا، بالإضافة إلى فقرات الترفيه الحي في نادي هافانا الاجتماعي، كما يمكن الاسترخاء مع علاجات كوا سبا ومركز التجميل Young LDN.

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