خهبي الصينية تروج منتجاتها الزراعية عبر دبي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت دبي فعالية «اكتشاف المنتجات الزراعية لمقاطعة خهبي في الصين»، وهو معرض جوال نظمه مركز تعزيز التجارة الزراعية التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، وبرعاية مديرية الزراعة والشؤون الريفية في خهبي. وعقب الإطلاق من دبي تتجه الفعالية إلى دول أخرى لترويج منتجات المقاطعة حول العالم.

وأقيم الحدث بشكل متزامن في دبي وبكين وحضره شيوي هانغ القنصل العام الصيني بدبي، وسونغ جيوي قوه نائب مدير مركز تعزيز التجارة الزراعية التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، وليو باو تشي أمين عام اللجنة الحزبية في مديرية الزراعة والشؤون الريفية في خهبي، وفلاد شيريميسينوف مدير الاستثمار في غرف دبي، ووانغ ليانغ لي رئيس الغرف التجارية لمقاطعة خهبي في الإمارات، بالإضافة إلى وفد ضم رؤساء مجالس ومديري 12 شركة قدمت من خهبي للمشاركة في هذه الأنشطة بهدف استكشاف الفرص بالإمارات، وما يقرب من 30 ممثلاً من الشركات التي تنشط في مجال المنتجات الغذائية في السوق المحلية.

وقال القنصل العام الصيني بدبي إنه تماشياً مع التوجيه الاستراتيجي لقيادات البلدين حافظت العلاقات الصينية الإماراتية خلال السنوات الأخيرة على مستوى عالٍ من التقدم، واستمر تعمق الثقة السياسية المتبادلة، وتطور التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل مطرد، وتكاتف البلدان لتعزيز التعاون الشامل في مختلف المجالات، وواصلت الإمارات في 2022 الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري وأكبر سوق تصدير للصين في المنطقة.

وأضاف: استمر حجم تجارة المنتجات الزراعية بين البلدين في التوسع، وتمت بنجاح التجربة التي اختارها الباحثون الصينيون لزراعة الأرز المقاوم للملوحة القلوية في دبي، وتمت كذلك بنجاح زراعة شتلات النخيل «الكنز الوطني الثمين» الإماراتي في مدينة وينتشانغ بمقاطعة هاينان الصينية، وهو ما يرمز لديناميكية الصداقة الصينية العربية.

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