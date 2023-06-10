«توباسكس» الإسبانية للحلول الأنبوبية المتقدمة تطور منشأة بـ«كيزاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- مجموعة كيزاد، الوجهة المتكاملة للأعمال الاقتصادية والصناعية في أبوظبي، توقيع اتفاقية تأجير أرض مع مجموعة توباسكس الإسبانية لإنشاء منشأة حديثة للحلول الأنبوبية ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها التشغيلية نهاية 2024.

ووقع عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي، وجيسوس إسموريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة توباسكس، الاتفاقية بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، في منتدى «اصنع في الإمارات».

وتدعم هذه الاتفاقية جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للجمع بين اتفاقيات الشراء والعوامل التمكينية والحوافز ومقدمي التمويل لتنمية القطاع الصناعي، كما يعكس هذا التعاون التزام مجموعة كيزاد بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 180 مليار درهم العام الماضي، وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الإماراتي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز موقع الإمارات كمركز صناعي إقليمي ودولي جاذب للاستثمارات الصناعية، كما تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز توطين الصناعات ودعم مرونة سلاسل التوريد، من خلال هذه الشراكة مع توباسكس، وفقاً للسياسات التي تتبناها مجموعة كيزاد.

وستتيح المنشأة التي ستبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع، والتي سيتم تطويرها في كيزاد لمجموعة توباسكس تعزيز مكانتها في دولة الإمارات والوصول إلى شبكتها العالمية من المتعاملين. وتوفر توباسكس مجموعة واسعة من الحلول الأنبوبية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لسوق الطاقة، كمركز متكامل تماماً يعمل في هذا المجال.

وقال عبدالله الهاملي: «تواصل مجموعة كيزاد الترحيب بأفضل الشركات من نوعها لتأسيس أعمالها في أبوظبي، بحيث نسعى لأن نكون المركز الرائد في المنطقة للتصنيع والابتكار، وتتماشى أهداف مجموعة توباسكس الرائدة عالمياً في الحلول الأنبوبية تماماً مع رؤيتنا للتميز في المجال الصناعي؛ وستساعدها البنى التحتية في مناطقنا وخدماتنا على تعزيز عروضها والاستفادة من المنظومة الصناعية في أبوظبي والمنطقة والعالم من مقرها في كيزاد».

شركة عالمية

يشار إلى أن توباسكس شركة عالمية لتصميم وتصنيع وتركيب المنتجات الصناعية المتقدمة وتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة لقطاعي الطاقة والنقل.

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