مطعم لينغ لينغ يفتح أبوابه في منتجع أتلانتس ذا رويال

المصدر: دبي - البيان

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نظم مطعم لينغ لينغ، الوجهة الجديدة والعصرية في دبي والتي تقدم تجارب مميزة من الأنشطة الترفيهية وتناول الطعام، حفل افتتاح ضخم بمناسبة إطلاقه في منتجع أتلانتس ذا رويال. حضر الفعالية جيسون ستراوس ونواه تيبيربيرج، الرئيسان التنفيذيان المشاركان في مجموعة تاو للضيافة، مع مجموعة من المشاهير والضيوف المميزين. كما حضر الفعالية إيلن بومبيو وآشلي بارك وبار رفائيلي وتراي سونجز وأمير خان وجوناثان شيبان وفات جو وكارولين ستانبري.

وينضم مطعم لينغ لينغ إلى محفظة مجموعة تاو للضيافة، شركة الضيافة العالمية، ويقدم مجموعة من الأطباق الآسيوية المعاصرة كما يتميز بالإطلالات والموسيقى المميزة. ويتميز مطعم لينغ لينغ بموقعه في أتلانتس ذا رويال، ويطل المطعم على كلاود 22، المسبح المتماهي مع الأفق في المنتجع، إضافة إلى إطلالات رائعة على أفق دبي المذهل والخليج العربي. وتشغّل مجموعة تاو للضيافة، أكثر من 70 موقعاً للعلامات في أكثر من 20 سوقاً.

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