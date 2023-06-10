إنشاء أول مصنع وطني للطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «منصة صناعة» المنصة الموحدة في الإمارات لدعم المنتجات الوطنية، توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع من نوعه للطابعات ثلاثية الأبعاد والروبوتات التعليمية وبرمجتها في العاصمة أبوظبي بالشراكة مع شركة «أوميغا فيوتشر» الدولية.جاء التوقيع على هامش الدورة الثانية من «منتدى اصنع في الإمارات» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة أدنوك، بحضور أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الوزارة، وعرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع للدائرة.

وقع الاتفاقية كردوس محمد بن سالم بن كردوس العامري، نائب الرئيس التنفيذي لمنصة صناعة، وياروسلاف ألينك الرئيس التنفيذي لشركة «أوميغا فيوتشر». وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، الداعمة لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وانسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي لترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً صناعياً يعد الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة.

وقال محمد العامري: تدعم إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كل مقومات نجاح المشاريع الصناعية، كما توفر للمستثمرين البيئة المناسبة لنمو أعمالهم، ونحن في منصة صناعة نعمل بكل جد واجتهاد على تعزيز جذب الاستثمارات والتقنيات العالمية لمواكبة التطورات العلمية، ونوقع اتفاقيات استراتيجية لجذب تقنيات جديدة للدولة ومنها إنشاء مصنع للطابعات الثلاثية الأبعاد والروبوتات، وهي مجالات ستخدم القطاع الصناعي والتجاري، كأول مصنع من نوعه تحت مظلة شراكة استراتيجية وبرعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب تنمية الصناعة.

وأوضح العامري أن المصنع سيعتمد على المواد الخام الأولية المحلية، بما يخدم رؤية منصة صناعة التي تركز على توطين جميع تقنيات المصنع، ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ويستهدف المصنع السوق المحلية والإقليمية والدولية، وسيساهم في رفد السوق بالطابعات ثلاثية الأبعاد متعددة الاستخدامات والتي تعتبر طفرة علمية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كما سيتم تصنيع الروبوتات وبرمجتها محلياً حسب الاستخدامات، ونركز في المرحلة الأولى على الروبوتات التعليمية، ونطور برنامجاً تعليمياً متكاملاً يستهدف المدارس لتدريب وتعليم الطلاب كيفية صناعة الروبوتات وبرمجتها.

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