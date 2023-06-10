«عزيزي»: إنجاز 95 % من إنشاءات «بارك أفينيو 1»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري عن تحقيق تقدم سريع مع إنجاز نسبة 95% من أعمال الإنشاء الخاصة بمشروع «بارك أفينيو 1»، الواقع في مدينة محمد بن راشد، والمتوقّع إنجازه بالكامل في الربع الثالث من عام 2023.

ويتألف «بارك أفينيو» من ثلاثة مبانٍ توفر مجتمعة 372 وحدة سكنية، و29 مساحة للتجزئة، حيث يضم كل مبنى مجموعة من المرافق، بما في ذلك صالة رياضية مجهّزة بالكامل، إضافة إلى مسبح خاص.

ويتقدّم العمل في «بارك أفينيو 1» بوتيرة سريعة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الهيكلية والطابوق والتكسية الداخلية بنسبة 100%.

كما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال البلاط، والتدفئة والتهوية والتكييف، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية بنسب 98% و99% و98% على التوالي، بينما اكتملت الأعمال الخارجية بنسبة 83%، ووصلت الأعمال في حمامات السباحة إلى 94%، والواجهات بنسبة 99%، في حين تم إنجاز ما نسبته 90% من التشطيبات الإجمالية.

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