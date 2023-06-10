معرض الشرق الأوسط للفعاليات 2023 ينطلق في دبي 14 الجاري

المصدر: دبي- البيان

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يجتمع المتخصصون في صناعة الفعاليات للاحتفال بنموّ هذه الصناعة تحت منصة واحدة في معرض الشرق الأوسط للفعاليات (MEES) الذي يجمع القادة والمهنيين والمعنيين في فعاليات تمتدّ على مدى يومي 14 و15 يونيو الجاري في قاعة أرينا في مدينة جميرا بدبي.

وفقاً لشركات الأبحاث والأسواق، من المقرَّر أن يشهد سوق الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نموّاً ملحوظاً، ومن المتوقَّع أن تزيد قيمته من 53.63 مليار دولار في العام 2022 إلى 76.67 مليار دولار بحلول العام 2028، مع معدل نموّ سنوي مُركّب يقدّر بنسبة 6.1% من العام 2021 إلى 2028.

ويشهد الحدث المتميّز هذا العام، ندوات يديرها رواد عالميون. كما يقدّم المعرض فرصاً للتعارف والتعاون مع أكثر من 100 عارض ومورّد. ويمثل المعرض محطة رئيسية تهدف إلى الاستفادة من سوق الفعاليات القوي في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يمكن للحضور التعرف على أحدث اتجاهات هذا الحقل والتقنيات الناشئة وأفضل ممارسات الاستدامة فيه، بالإضافة لإتاحة فرص التواصل مع الجهات المؤثرة التي تستمر في تحديد مستقبل الفعاليات والصناعة الترفيهية. وستكون هناك «جوائز الشرق الأوسط للفعاليات» لتقديرإنجازات الأفراد والفرق والشركات.

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