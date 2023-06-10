معرض هايف للأثاث يطلق نسخته الجديدة بمشاركة 180 عارضاً

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد «معرض هايف للأثاث»، وهو الحدث الوحيد المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يركز على كبار تجار التجزئة وتجار الجملة، للانطلاق بنسخته الثالثة التي ستكون بضعف نسخة العام الماضي. وسيستضيف مركز إكسبو الشارقة نسخة عام 2023 في الفترة ما بين 14 - 16 يونيو، يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

وسيعرض «معرض هايف للأثاث» مجموعة من المفروشات المنتقاة بعناية من جميع أنحاء العالم، ما يتيح للزوار من أكثر من 40 دولة الاطلاع على أحدث التوجهات في عالم المفروشات والتواصل مع الشركات المصنعة من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

ويشارك في المعرض أكثر من 180 عارضاً عالمياً من 15 دولة يعرضون تشكيلاتهم من أثاث المكاتب وغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم وأثاث المناطق الخارجية. وسيكون هناك ندوة حول كيفية تطبيق الممارسات المستدامة عبر العمليات.

يقدر حجم سوق الأثاث في الشرق الأوسط في 2022 بنحو 3.61 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينمو إلى 4.36 مليارات دولار بحلول 2026.

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