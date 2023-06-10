20 مليار درهم قيمة 61 صفقة كبيرة منفذة على الأسهم المحلية خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي – وام

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شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 61 صفقة كبيرة ومباشرة على أسهم 13 شركة مدرجة بقيمة ناهزت 20 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها «وام» من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، جرى تنفيذ الصفقات الكبيرة على نحو 1.62 مليار سهم منذ بداية يناير الماضي وحتى نهاية مايو.

وتم تنفيذ الصفقات على أسهم 9 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: «العالمية القابضة»، و«أدنوك للغاز»، و«ملتيبلاي»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«الدار العقارية»، و«إشراق للاستثمار» و«غذاء القابضة»، و«حياة للتأمين»، و«العين الأهلية للتأمين»، و4 شركات مدرجة في سوق دبي المالي وهي: «أمانات القابضة»، و«دبي التجاري»، و«الإمارات للمرطبات»، و«تعليم القابضة».

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة بواقع 56 صفقة تم تنفيذها على عدد 1.036 مليار سهم بقيمة تجاوزت 19.1 مليار درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 5 صفقات على عدد 584.4 مليون سهم بقيمة 653.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وحاز سهم «العالمية القابضة» على القيمة الأكبر من الصفقات المنفذة في سوق أبوظبي بعد تنفيذ 6 صفقات بقيمة 14.2 مليار درهم على عدد 35.47 مليون سهم، توزعت بواقع 3 صفقات في مارس بقيمة 9.5 مليارات درهم وصفقة في يناير بقيمة 3.37 مليارات درهم وصفقة في فبراير بقيمة 1.04 مليار درهم وصفقة في منتصف مايو بقيمة 269.9 مليون درهم.

وجاء في المرتبة الثانية «مصرف أبوظبي الإسلامي» بعد أن شهد في مايو الماضي تنفيذ 3 صفقات كبيرة بقيمة 2.51 مليار درهم لعدد 276.5 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بعد تنفيذ 4 صفقات في فبراير بقيمة 1.15 مليار درهم لعدد 279.8 مليون سهم، و«غذاء القابضة» حيث شهد تنفيذ صفقتين الأولى في مارس بقيمة 533 مليون درهم لعدد 6.5 ملايين سهم والثانية في مايو بقيمة 29.06 مليون درهم لعدد 675.9 ألف سهم.

وشهد سهم «أدنوك للغاز» تنفيذ 29 صفقة كبيرة لعدد 75.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 178.5 مليون درهم، شملت 10 صفقات في 28 مارس بقيمة 98.4 مليون درهم و10 صفقات في 29 مارس بقيمة 37.5 مليون درهم و8 صفقات في أبريل بـ 32.4 مليونا، وصفقة في مايو .

وتم تنفيذ صفقة كبيرة على «الدار العقارية»، و5 صفقات على «إشراق للاستثمار». وتم تنفيذ 4 صفقات كبيرة على «حياة للتأمين» في مارس، فيما تم تنفيذ صفقتين على «العين الأهلية للتأمين» في مايو الماضي م.

سوق دبي

كانت أكبر الصفقات المنفذة في سوق دبي المالي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري على أسهم «أمانات القابضة» بعد تنفيذ صفقتين على عدد 525 مليون سهم بقيمة 493.5 مليون درهم، فيما شهد سهم «تعليم القابضة» تنفيذ صفقة واحدة على عدد 50 مليون سهم بقيمة 127.5 مليون درهم.

وشهد سهم «الإمارات للمرطبات» تنفيذ صفقة واحدة على عدد 9.04 ملايين سهم بقيمة 30.7 مليون درهم، فيما تم تنفيذ صفقة على «دبي التجاري» لعدد 400 ألف سهم بقيمة 1.66 مليون درهم.

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