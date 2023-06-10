«أمنيات» تطلق مشروع «فيلفا» بإدارة مجموعة دورتشستر في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت أمنيات «مشروع فيلفا»، من«مجموعة دورتشستر»، أحدث مشاريعها في مراسي مارينا في المنطقة المحيطة لبرج خليفة. ويأتي إطلاق المشروع الجديد بعد النجاح الذي حققه مشروع(The Lana)، ضمن مراسي مارينا، والذي يضم أول فندق لمجموعة دورتشستر على مستوى الإمارات والشرق الأوسط، ووحدات سكنية فائقة الفخامة تديرها المجموعة.

ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية في هذا المشروع في صيف 2023. ويتميز مشروعVELA، وهي كلمة لاتينية مستوحاة من أجواء القوارب الشراعية وثقافة الإبحار،. وستتألف VELA من 38 وحدة سكنية

يمتد الهيكل الأساسي على ارتفاع أكثر من 150 متراً مع مساحة تصل إلى أكثر من 270 ألف قدم مربع موزعة على 30 طابقاً مختلفاً بتفاصيله وتصاميمه. ويجسد مشروع VELA فرادة البيئة المحيطة بحيث يعكس النهج المعماري الذي تعتمده شركة أمنيات، القائم على المنحنيات والزوايا الهندسية وأحواض السباحة الخاصة والواجهات الزجاجية، حركة المياه الطبيعية. لتتناغم بذلك هذه التحفة المعمارية مع بيئتها فتُشكل مصدر إلهام لأسلوب حياة هادئ وراق من الداخل والخارج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز