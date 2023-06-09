27 % من سكان الإمارات يمتلكون عُملات مُشفرة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت دراسة حديثة أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة إجمالي السكان الذين يمتلكون عملات مشفرة، حيث قدرت بيانات منصة "تريبل أيه" أن نحو 2.6 مليون شخص أو ما يعادل أكثر من 27% من سكان الدولة يمتلكون عملات مشفرة.

وجاءت في المرتبة الثانية فيتنام التي يمتلك نحو 20.5% من سكانها عملات مشفرة، ثم سنغافورة (13.9%) وإيران (13.4%) والولايات المتحدة (13%).

وشملت قائمة الدول العربية التي يمتلك نسب مؤثرة من سكانها عملات مشفرة كلاً من المغرب (4.9%) ومصر (2.9%) والسعودية (1.6%).

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