«مملكة اللؤلؤ» في «حدائق المنتزه» تستقبل الزوار حتى منتصف الليل

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «حدائق المنتزه»، الوجهة المائية والترفيهية المتميزة في إمارة الشارقة، والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن «مملكة اللؤلؤ» أكبر حديقة مائية في الإمارة، ستستقبل زوارها على مدار 14 ساعة متواصلة من الساعة 10:00 صباحاً، وحتى منتصف الليل، لتكون بذلك الحديقة المائية الأولى بالدولة في طول ساعات عملها، وذلك طوال فصل الصيف وحتى 31 أغسطس.

وتوفر «مملكة اللؤلؤ» مساحة واسعة تتسع لـ 7 آلاف زائر، في 35 مرفقاً ومنزلقاً مائياً جديداً، من بينها حوض أمواج اصطناعية يتسع لـ200 زائر في الجولة الواحدة، وبرج منزلقات يضم عدداً كبيراً من المنزلقات المائية، ومنزلقاً مائياً للأطفال صمم ليستوعب 110 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً.

خصوصية

وأطلقت «حدائق المنتزه» النسخة الثالثة عشرة من فعالية «يوم السيدات» في «مملكة اللؤلؤ»، حيث تخصص كل يوم ثلاثاء وطوال فصل الصيف، تتيح من خلاله خصوصية تامة، جهز لأجلها طاقم عمل كامل من النساء، بما يمكن الزائرات من الاستمتاع بأنشطة موسيقية وترفيهية ورياضية متنوعة، تتضمن: الزومبا، ومنطقة للألعاب المائية والرغوة وذلك بدءاً من تاريخ 13 يونيو الجاري، ومن الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً.

سحوبات

يأتي ذلك ضمن الحملة الصيفية التي أطلقتها «حدائق المنتزه» تحت شعار «مرح يغمر النهار وإثارة تملأ الليل»، والتي تستمر حتى نهاية أغسطس، مقدمة سحوبات شهرية لأكثر من 100 فائز مقابل كل 100 درهم، يتم إنفاقها في أي من المأكولات والمشروبات، أو محال التجزئة، أو شراء تذاكر الدخول للمنتزه، إذ ستجرى السحوبات شهرياً ليتم الإعلان عن الفائزين نهاية كل شهر عبر الحسابات الرسمية للمنتزه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل جوائز السحوبات: آيفون 14 برو ماكس، وأجهزة تلفزيون ذكية، وبلاي ستيشن، وتذاكر مجانية لحدائق المنتزه، وتذاكر إقامات في الفندق، إضافة إلى عضوية الصالة الرياضية، وغيرها الكثير.

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