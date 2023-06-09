الأسهم المحلية تعزز مكاسبها وتربح 11.8 مليار درهم

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 11.8 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والمرافق.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.305 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.316 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.678 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و638.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 976.29 مليون درهم في سوق أبوظبي و524.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 549 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.8 ألف صفقة.

وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.18% أو ما يعادل 16.9 نقطة ليغلق عند 9368.76 نقطة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.23% أو ما يوازي 21.4 نقطة ليقفل عند 9197.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.3% رابحاً 11.06 نقطة، ليقفل عند 3689.69 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 220.8 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 395 درهم، تلاه "كيو القابضة" بسيولة 188.2 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 6.55%، ثم "الفا ظبي" جاذباً نحو 96.1 مليون درهم وارتفع بنسبة 2.95%.

وفي سوق دبي المالي، استحوذ "الخليج للملاحة" على النصيب الأكبر من السيولة بنحو 112.5 مليون درهم وأغلق رابحاً نحو 5.9%، تلاه "مصرف عجمان" بسيولة 107.5 مليون درهم وصعد بنسبة 3.1%، ثم "تعليم" جاذباً أكثر من 75.7 مليون درهم.

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