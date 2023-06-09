«الإمارات المركزي» يعلن ارتفاع عدد موظفي البنوك بنهاية الربع الأول

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.

وأوضح المصرف المركزي - في النشرة الإحصائية لشهر مارس 2023 - أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 36 ألفا و314 موظفا في نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ35 ألفاً و830 موظفاً بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة بنسبة 1.4% أو ما يعادل 484 موظفاً.

وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع 29 ألفاً و189 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية مارس الماضي، بنمو بنسبة 1.6% أو ما يعادل 452 موظفا جديدا مقارنة بـ28 ألفاً و737 موظفاً في نهاية العام الماضي، إضافة إلى 7 آلاف و125 موظفاً في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية مارس الماضي، بزيادة بنسبة 0.5% أو ما يوازي 32 موظفاً جديداً مقارنة بنحو 7093 موظفاً في نهاية ديسمبر 2022.

وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية من 33 ألفاً و444 موظفاً في نهاية 2020 إلى 33 ألفاً و491 موظفاً في نهاية 2021، وصولاً إلى 35 ألفاً و830 موظفاً في نهاية 2022.

في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 مصرفاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تضم 22 مصرفاً وطنياً، و39 بنكاً أجنبياً.

ووصل عدد فروع البنوك إلى 566 فرعاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري موزعة بواقع 494 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.

وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 47 وحدة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.

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