9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9 مليارات درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 2766 مبايعة بقيمة 7.21 مليار درهم، منها 204 مبايعات للأراضي بقيمة 1.52 مليار درهم، و2562 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.69 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 ، تليها مبايعة بقيمة 82 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات ، إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 468 مليون درهم ، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل ، جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات ، تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا ، وأخيرا مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 272 مبايعة بقيمة مليار درهم ، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 237 مبايعة بقيمة 323 مليون درهم ، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 190 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.52 مليار درهم، منها 77 رهن أراض بقيمة 487.21 مليون درهم، و420 رهن فلل وشقق بقيمة 1.04 مليار درهم وكان أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 132 مليون درهم ، وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 125 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 134 هبة بقيمة 340.02 مليون درهم ، كان أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 95 مليون درهم ، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 51 مليون درهم.

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