بنوك دبي تستحوذ على 44.3% من أصول المصارف بالإمارات بالربع الأول

المصدر: أبوظبي -سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حازت بنوك إمارة دبي نسبة 44.3% من اجمالي الأصول المصرفية بالإمارات لتصل إلى 1.670 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة بأن بنوك الإمارة قد نجحت في تعزيز جاذبيتها للوظائع العملاء ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك الإمارة بنسبة 4 8% مرتفعة من 990 مليار درهم نهاية 2022 لتصل إلى 1.038 تريليون درهم بنهاية مارس ونمت الودائع مدفوعة بالزيادة الملحوظة في إجمالي الودائع من فئة المقيمين بالدولة .

مقابل ذلك أوضح التقرير بأن حجم الإئتمان الممنوح من بنوك الإمارة وصل إلى مايجاوز 872 مليار درهم حيث إرتكزت معظم التمويلات الجديدة في القطاعات المحلية .

فيما سجلت الإستثمارات 210 مليار درهم متضمنة الأنشطة الرئيسية وتشمل الأوراق المالية والأسهم والسندات المحفوظة إلى جانب عدد من الأوجه الإستثمارية الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز