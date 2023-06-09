بنوك دبي تستحوذ على 44.3% من أصول المصارف بالإمارات بالربع الأول

المصدر:
  • أبوظبي -سامح الليثي
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

حازت  بنوك إمارة دبي نسبة 44.3% من اجمالي الأصول المصرفية بالإمارات لتصل إلى 1.670 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة بأن  بنوك الإمارة قد نجحت في تعزيز جاذبيتها للوظائع العملاء  ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع في بنوك الإمارة  بنسبة 4 8% مرتفعة من 990 مليار درهم نهاية  2022 لتصل إلى 1.038 تريليون درهم بنهاية مارس  ونمت الودائع مدفوعة بالزيادة الملحوظة في إجمالي الودائع  من فئة المقيمين  بالدولة .

مقابل ذلك أوضح التقرير بأن حجم الإئتمان الممنوح من بنوك الإمارة وصل إلى  مايجاوز 872 مليار درهم  حيث إرتكزت معظم التمويلات الجديدة في القطاعات المحلية .

  فيما سجلت الإستثمارات 210 مليار درهم متضمنة الأنشطة الرئيسية وتشمل الأوراق المالية والأسهم والسندات المحفوظة إلى جانب عدد من الأوجه الإستثمارية الأخرى.

طباعة Email
↑ أعلى