المصدر: البيان

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صُنف «دبي مول» أجمل مركز تسوق في العالم، وذلك بحسب موقع تربزيلا، والذي اختار «دبي مول»، بسبب التجربة المتميزة للتسوق التي يوفرها لعملائه، مع أكثر من 14 ألف مكان لانتظار السيارات، و200 مطعم ومقهى، وأكثر من 20 شاشة سينما.

ويضم المركز أكثر من 1200 متجر، وحديقة الواقع الافتراضي، وحوض أسماك عملاقاً.

كما يضم مركز التسوق العالمي أفضل مراكز الألعاب، وحلبة دبي للتزلج على الجليد ذات الحجم الأولمبي.

وحل في المرتبة الثانية «ويست إدمونتون مول» في إلبرتا - كندا، بينما جاء «مول سنترال ورلد» في بانكوك - تايلاند في المرتبة الثالثة. وفي المرتبة الرابعة جاء «مول آلا موانا» في هونولولو - هاواي، وخامساً جاء «مول جاليريا فيتوريو» في ميلان - إيطاليا.

وجاء «مول برجايا تايمز سكوير» في كوالالمبور - ماليزيا في المرتبة السادسة، وفقاً للتصنيف، أما «فلاجيو مول» في الدوحة بقطر فجاء في المرتبة السابعة.

وفي المرتبة الثامنة جاء «مول أمريكا» في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، وجاء «مول جي بي أو» في ملبورن - أستراليا تاسعاً.

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