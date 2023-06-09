548.5 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات بنهاية مارس لأعلى مستوى في تاريخها

المصدر: أبوظبي - البيان

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تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 548 مليار درهم في نهاية مارس الماضي محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 16% لتصل إلى 548.5 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة تعادل 75.8 مليار درهم، مقابل نحو 472.7 مليار درهم في مارس 2022.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.3% مقابل 541.4 مليار درهم في فبراير الماضي، بزيادة تعادل 7.1 مليار درهم خلال شهر واحد.

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، استحوذت الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 45.6% مع بلوغها 250.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 248.9 مليار درهم في فبراير الماضي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 43% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 236.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 74.1% مقابل 135.7 مليار درهم في مارس 2022، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2.6% مقابل 230.3 مليار درهم في فبراير 2023.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بارتفاع بنسبة 0.8% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 11.8 مليار درهم في ديسمبر 2022، وبانخفاض على أساس شهري بنسبة 0.8% وعلى أساس سنوي بنحو 29.6%.

وحسب إحصائيات المركزي، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي وهو المستوي نفسه المسجل في شهري فبراير ويناير الماضيين، بينما زادت على أساس سنوي 11.8% مقابل 44.9 مليار درهم في مارس 2022.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

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