20 مليار درهم قيمة 61 صفقة كبيرة منفذة على الأسهم المحلية

المصدر: البيان

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شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 61 صفقة كبيرة ومباشرة على أسهم 13 شركة مدرجة بقيمة ناهزت 20 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري 2023.

واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها "وام" من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، جرى تنفيذ الصفقات الكبيرة على نحو 1.62 مليار سهم منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى نهاية مايو الماضي.

وتم تنفيذ الصفقات على أسهم 9 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي: "العالمية القابضة"، و"أدنوك للغاز"، و"ملتيبلاي"، و"أبوظبي الإسلامي"، و"الدار العقارية"، و"إشراق للاستثمار" و"غذاء القابضة"، و"حياة للتأمين"، و"العين الأهلية للتأمين"، و4 شركات مدرجة في سوق دبي المالي وهي: " أمانات القابضة"، و"دبي التجاري"، و"الإمارات للمرطبات"، و"تعليم القابضة".

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة بواقع 56 صفقة تم تنفيذها على عدد 1.036 مليار سهم بقيمة تجاوزت 19.1 مليار درهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 5 صفقات على عدد 584.4 مليون سهم بقيمة 653.3 مليون درهم.

وحاز سهم "العالمية القابضة" على القيمة الأكبر من الصفقات المنفذة في سوق أبوظبي بعد تنفيذ 6 صفقات بقيمة 14.2 مليار درهم على عدد 35.47 مليون سهم، توزعت بواقع 3 صفقات في مارس بقيمة 9.5 مليار درهم وصفقة في يناير بقيمة 3.37 مليار درهم وصفقة في فبراير بقيمة 1.04 مليار درهم وصفقة في منتصف مايو بقيمة 269.9 مليون درهم.

وجاء في المرتبة الثانية "مصرف أبوظبي الإسلامي" بعد أن شهد في مايو الماضي تنفيذ 3 صفقات كبيرة بقيمة 2.517 مليار درهم لعدد 276.5 مليون سهم، ثم "ملتيبلاي" بعد تنفيذ 4 صفقات في فبراير بقيمة 1.15 مليار درهم لعدد 279.8 مليون سهم، و"غذاء القابضة" حيث شهد تنفيذ صفقتين الأولي في مارس بقيمة 533 مليون درهم لعدد 6.5 مليون سهم والثانية في مايو بقيمة 29.06 مليون درهم لعدد 675.9 ألف سهم.

وشهد سهم "أدنوك للغاز" تنفيذ 29 صفقة كبيرة لعدد 75.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 178.5 مليون درهم، شملت 10 صفقات في 28 مارس بقيمة 98.4 مليون درهم و10 صفقات في 29 مارس بقيمة 37.5 مليون درهم و8 صفقات في أبريل بقيمة 32.4 مليون درهم، وصفقة واحدة في مايو بقيمة ناهزت 10 ملايين درهم.

وتم تنفيذ صفقة كبيرة على "الدار العقارية" لعدد 52.7 مليون سهم بقيمة 285.7 مليون درهم، بالإضافة إلى 5 صفقات على " إشراق للاستثمار" شملت 4 صفقات في 29 مايو بقيمة 131.5 مليون درهم وصفقة واحدة في 31 مايو بقيمة 19.7 مليون درهم.

كذلك تم تنفيذ 4 صفقات كبيرة على "حياة للتأمين" في مارس الماضي بقيمة 36.3 مليون درهم لعدد 48.4 مليون سهم، فيما تم تنفيذ صفقتين على "العين الأهلية للتأمين" في مايو الماضي بقيمة 8.85 مليون درهم لعدد 253.09 ألف سهم.

سوق دبي

وكانت أكبر الصفقات المنفذة في سوق دبي المالي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري على أسهم "أمانات القابضة" بعد تنفيذ صفقتين على عدد 525 مليون سهم بقيمة 493.5 مليون درهم، فيما شهد سهم "تعليم القابضة" تنفيذ صفقة واحدة على عدد 50 مليون سهم بقيمة 127.5 مليون درهم.

وشهد سهم "الإمارات للمرطبات" تنفيذ صفقة واحدة على عدد 9.04 مليون سهم بقيمة 30.7 مليون درهم، فيما تم تنفيذ صفقة على "دبي التجاري" لعدد 400 ألف سهم بقيمة 1.66 مليون درهم.

وخدمة "الصفقات الكبيرة" هي آلية توفرها الأسواق للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق، شريطة ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25% ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

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