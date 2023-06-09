الإمارات الأكثر شباباً عالمياً بالمناصب القيادية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دراسة حديثة عن تصدّر الإمارات عالمياً في تعيين القيادات الشبابية في المناصب العليا، حيث يمتلك الرؤساء التنفيذيون المعيّنون حديثاً أقل متوسط عمر على مستوى العالم عند 53.1 عاماً في 2022.

وأشارت الدراسة التي قامت بها شركة هايدريك آند كفارز للأبحاث التنفيذية والاستشارات الإدارية بعنوان «الطريق إلى القمة»، إلى ارتفاع أعداد القيادات الشبابية في شركات منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ متوسط عمر الرؤساء التنفيذيين المعينين 54.3 عاماً في 2022، في حين بلغ المتوسط العالمي 56.5 عاماً.

وقالت الدراسة في الوقت ذاته، إن المنطقة تتمتع بأعلى نسبة رؤساء تنفيذيين من ذوي الخبرة على مستوى العالم، بما يقرب من 49 % من الشركات لديهم رؤساء تنفيذيون يتمتعون بخبرة واسعة في إدارة الشركات متعددة الجنسيات.

وأوضحت الدراسة أنّ تنوّع خلفيات المديرين التنفيذيين، كانت نتيجة اتجاهات التنوع الاقتصادي المتبناة من الحكومات الإقليمية في المنطقة. وأوضحت الدراسة أن 11 % فقط من المديرين التنفيذيين المعينين في شركات داخل المنطقة ليس لديهم سابق خبرة تنفيذية، وهي النسبة الأدنى على مستوى العالم. وأكدت الدراسة أنّ الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط تفضل ذوي الخبرة للمناصب التنفيذية الكبرى. وأشارت الدراسة إلى أن الفرص مواتية للشباب الطموحين لتولي المناصب القيادية، خاصة مع توسع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معدلات النمو الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز