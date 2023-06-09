«أو إم في»: لا خطط لبيع حصة في «بورياليس»

المصدر: (دبي- رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»، ألفريد ستيرن، إن شركة النفط والغاز النمساوية، لا تخطط لبيع حصتها في شركة البتروكيماويات التابعة لها «بورياليس».

وتمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 25 % في «أو إم في»، ولديها أيضاً حصة في شركة «بورياليس». وتركز كلتا الشركتين على النمو، من خلال إنتاج المواد الكيميائية والبلاستيك. وأعلنت «أدنوك» العام الماضي عن خطة لإنفاق 150 مليار دولار خلال الفترة 2023-2027 على استراتيجية للنمو، تضمنت قسماً جديداً يُركز على الطاقة بما في ذلك الكيماويات. وقال ستيرن لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة في نيويورك: «لن نبيع حصة بورياليس».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز