تنظيم «أسبوع الياه سات في آسيا»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت شركة الياه للاتصالات الفضائية («الياه سات»)، «أسبوع الياه سات في آسيا»، والذي تختتم فعالياته اليوم في سنغافورة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حضور الشركة في الأسواق العالمية، خاصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتتضمن أجندة الحدث ثلاث فعاليات رئيسية هي المؤتمر الأول من نوعه لشركاء الأعمال في آسيا، والذي يجمع شركاء الخدمة من 8 دول في المنطقة تحت شعار «رواد الشراكة»، والمشاركة في كل من «معرض كوميونيك آسيا 2023» و«الأسبوع الآسيوي لأعمال الأقمار الصناعية».

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «تحظى شركة الياه سات وشركة الثريا التابعة لها بحضور راسخ منذ سنوات في منطقة آسيا، ويعود الفضل في ذلك لمجموعة الحلول والخدمات المتنوعة التي تقدمها شبكتنا الفضائية واسعة النطاق، هذا إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية المهمة والدائمة في المنطقة، كل هذه الأسس المتينة مكنتنا من بناء قاعدة صلبة ورائدة في قطاع الاتصالات الفضائية على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وأضاف آل علي: «يعزز «أسبوع الياه سات في آسيا» من خلال محاوره الثلاثة التزامنا وسعينا لترسيخ حضورنا في هذه المنطقة سريعة النمو. وتمتلك شركة الياه سات سمعة طيبة اكتسبتها على مدار السنين في هذه المنطقة، بفضل مجموعة الحلول والخدمات والمزايا المتطورة التي تقدمها بأسعار منافسة ومناسبة، والتي تحدث فرقاً حقيقياً في طريقة العيش والعمل في آسيا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز