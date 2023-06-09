«ملتیبلاي» تنفذ مبادرة للمساهمة في إزالة 100 ألف رطل نفايات

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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قامت مجموعة ملتیبلاي، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، بالشراكة مع «فور أوشن»، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية حائزة على شهادة بي-كورب للمسؤولية المجتمعية والبيئية وتركز في مهامها على إنهاء أزمة التلوث البلاستيكي في المحيطات، بتنفيذ مبادرة للمساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية عبر إزالة أكثر من 100 ألف رطل من النفايات البلاستيكية، ودعم جهود تنظيف المحيطات والمناطق البحرية والسواحل حول العالم ضمن مبادرة «تنظيف المحيطات».

وتجسد الشراكة بين مجموعة ملتیبلاي و«فور أوشن» التزاماً بالأجندة البيئية العالمية، والتي تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات، حيث تتماشى بشكل مباشر مع الموضوعات والأهداف التي سيتم تناولها خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يعقد في شهر نوفمبر العام الجاري، مما يؤكد حرص مجموعة ملتیبلاي على المساهمة في الجهود العالمية في حماية البيئة.

وقالت لمى البشير، مديرة الشؤون الاستراتيجية والنمو لدى مجموعة ملتیبلاي: «تشكل النفايات البلاستيكية حالياً 80 % من إجمالي الملوثات البحرية، وفي كل عام ينتهي الحال بوجود نحو 8 إلى 10 ملايين طن متري من البلاستيك في المحيط، بما ينعكس سلباً على الحياة البحرية وصحة الإنسان. وفي اليوم العالمي للمحيطات وكجزء من جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال عام الاستدامة، تقوم مجموعة ملتیبلاي بالتعاون مع «فور أوشن» لاستخراج مئة ألف رطل من النفايات البلاستيكية من المحيط، وذلك انطلاقاً من دورنا في الحفاظ على البيئة ودعم الاستدامة».

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