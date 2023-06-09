13.7 تريليون درهم التحويلات المالية في الإمارات خلال عام

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفع حجم التحويلات عبر نظام تحويل الأموال التابع للمصرف المركزي مسجلاً 13.723 تريليون درهم خلال عام واحد، بين مارس 2022 ومارس الماضي، ما يعكس متانة وانسيابية حركة التحويلات المعززة لتنافسية القطاع المالي بالدولة.

وبحسب بيانات «المصرف المركزي»، أمس، استقطبت التحويلات بين البنوك الجزء الأكبر بحصة 62 % بإجمالي 8.516 تريليونات درهم، بينما بلغت حصة تحويلات الأفراد 38 % بإجمالي 5.207 تريليونات درهم.

وحققت التحويلات ارتفاعاً تدريجياً بين 2022 و2023 ولا سيما في الربع الأول من العام الجاري، والذي حقق إجمالي تحويلات تجاوزت 3.896 تريليونات درهم بزيادة 35.2 % أي بما يتجاوز تريليون درهم عن إجمالي 2.880 تريليون درهم في الفترة ذاتها من 2022.

وبلغت قيمة مقاصة الشيكات المتداولة نحو 306.4 مليارات درهم، عن إجمالي مقاصة 5.564 ملايين شيك، خلال الربع الأول من العام الجاري وكان مارس أكثر الأشهر نشاطاً، محققاً أكثر من 111.7 مليار درهم عن إجمالي مقاصة 1.986 مليون شيك.

وبلغت الودائع النقدية 647.5 مليار درهم مقابل 635.6 مليار درهم، بينما تجاوزت الودائع شبه النقدية 1.029 تريليون درهم مقابل 966.1 ملياراً، بينما ارتفعت الودائع الحكومية من 397.1 مليار درهم نهاية 2022 إلى 407 مليارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

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