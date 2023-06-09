1.8 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 1.8 مليار درهم مع 547 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 44 مبايعة للأراضي بقيمة 214.38 مليون درهم و503 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في معيصم الأول.

وتصدرت الحبيه الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 14 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في نخلة جميرا. وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 49 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 386.79 مليون درهم منها 4 رهونات أراض بقيمة 98.13 مليون درهم و91 رهونات فلل وشقق بقيمة 288.67 مليون درهم، وتم تسجيل 49 هبة بقيمة 177.98 مليون درهم.

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