بن شعفار: استراتيجيات مختلفة لدخول أسواق جديدة منها أمريكا

المصدر: دبي - البيان

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شارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، كمتحدث رئيسي في أبرز الجلسات النقاشية ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار «تمكين الجيل القادم».

وخلال جلسة النقاش، أكد بن شعفار الاهتمام المتزايد الذي يبديه كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات تجاه الاستثمار في قطاع تبريد المناطق. وتحدث عن أن إمباور تعمل حالياً على استراتيجيات مختلفة لدخول أسواق جديدة ومنها السوق الأمريكي.

تجربة إمباور

وأشار بشكل خاص إلى تجربة إمباور في طرحها العام الأولي والذي شهد زيادة هائلة في الاكتتاب بمعدل 47 مرة. كما سلط الضوء على الثقة القوية التي يتمتع بها المستثمرون في إمباور، والتي تعود لعوامل عديدة منها: الأداء الاستثنائي للمؤسسة ونموذج الأعمال المرن وعمليات الاستحواذ الناجحة الأخيرة وغيرها.

كما أوضح أن هذه الثقة العميقة والمتبادلة تنبع من أسباب اقتصادية ومناخية وديموغرافية واجتماعية متنوعة. وأوضح خلال أعمال الجلسة أن «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة، واستراتيجية الوصول إلى صافي انبعاثات «صفرية» بحلول 2050، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2030 أرست مجتمعة ثقافة اعتماد أنظمة تبريد المناطق بين أوساط صناعة التطوير العقاري والملاك والمستخدمين النهائيين»، داعياً المشاركين بالمؤتمر إلى مواصلة العمل على توسيع رقعة نشاط تبريد المناطق حول العالم لتمكين المجتمعات من الاستفادة القصوى من مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وحمايتها للموارد، ومحافظتها على المناخ وعلى بيئة سليمة للأجيال المقبلة.

ورقة عمل

وخلال الجلسة، قدم بن شعفار ورقة عمل عرض خلالها أهمية خدمات تبريد المناطق وتجربة المؤسسة الرائدة في قيادة هذه الصناعة الحيوية عالمياً.

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