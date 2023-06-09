«الدار» تطلق «ذا سورس 2» بجزيرة السعديات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشفت شركة الدار العقارية إطلاق المبنى الثاني ضمن مشروع «ذا سورس»، وهو مجتمع سكني جديد في جزيرة السعديات. ويأتي طرح هذا المبنى بعد بيع جميع وحدات المبنى الأول، ضمن مشروع «ذا سورس 2» في منطقة سعديات غروف، وسيضم المبنى الثاني 148 وحدة سكنية ، وقد لقي المبنى الأول طلباً كبيراً من جانب المشتريين الدوليين، حيث بيعت كل وحداته البالغة 204 وحدات في غضون أيام من الإطلاق.

ويتيح المشروع لقاطنيه فرصة استكشاف بعض من أبرز المعالم الثقافية في دولة الإمارات، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، وبيت العائلة الإبراهيمية، ومتحف التاريخ الطبيعي. ومن المقرر البدء بالعمليات الإنشائية للمبنى الثاني في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم تسليم الوحدات اعتباراً من الربع الأخير من 2026.

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