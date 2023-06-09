استطلاع: الاستدامة على رأس أولويات الشركات العائلية

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أشار الاستطلاع العالمي للشركات العائلية الصادر عن كي بي إم جي برافيت انتربريز والتحالف الدولي لإدارة المشاريع إلى أن الشركات العائلية باتت تضع عنصر الاستدامة على رأس أولوياتها عكس ما كان قائماً في الماضي كإجراء إضافي فقط.

ويتضمن الاستطلاع الذي جاء بعنوان: «السير نحو الأمام بشكل جيد - كيف تقود الشركات العائلية رحلة الاستدامة» الرؤى الشخصية لكبار قادة الشركات العائلية حول تجارب الاستدامة؛ كما تم جمع بيانات من قبل 2439 شركة عائلية في 70 دولة وإقليماً. وقال راجيف بباترا، الشريك ورئيس كي بي إم جي انتربيز لدى كي بي إم جي لوار جلف: أثبتت الشركات العائلية في الإمارات التزامها تجاه المجتمع؛ حيث جعلت عنصر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من خطة أعمالها وأدرجتها ضمن أهداف النمو، بما يتماشى مع رؤية الحكومة؛ التي تضع عنصر الاستدامة على رأس أجندتها. وسوف تشهد الشركات في الدولة، التي تحقق أهداف الاستدامة الخاصة بها، تحسين سمعتها وجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتوليد فرص عمل جديدة.

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